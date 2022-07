Tuttosport – Deulofeu sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli

Quello di Gerard Deulofeu è un nome che già da molto tempo viene accostato al Napoli di Luciano Spalletti. La trattativa per lo spagnolo sembrava non decollare e dopo vari sondaggi e varie offerte da parte del club di De Laurentiis, sembra si sia finalmente trovata la quadra per portare il fantasista in azzurro. Come riportato da Tuttosport il giocatore presto diventerà azzurro, e sarà lui il sostituto dell’ormai ex Dries Mertens. I due club stanno limando gli ultimi dettagli, poi lo spagnolo sarà azzurro.