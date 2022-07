L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Secondo il quotidiano è ancora presto per i bilanci ma ancora non si può esprimere un giudizio sul mercato azzurro. De Laurentiis non può fermarsi al giovane Kvaratskhelia o a Ostigard difensore rude. Senza Koulibaly il Napoli oggi è un’altra squadra, meno competitiva per la Serie A e molto vulnerabile in Champions. Il mercato è aperto, Spalletti merita di più”.