Alvino: “Mertens – Napoli? Potrebbe esserci il colpo di scena”

Il calciatore belga, al momento, è senza squadra. Ne ha parlato Carlo Alvino nel corso della trasmissione Terzo Tempo, programma in onda sulla emittente Tele A. Queste le sue parole: “Ad oggi le strade di Dries Mertens e del Napoli si sono divise. Il calciatore non ha rinnovato con gli azzurri. Occhio però che potrebbe esserci anche un colpo di scena anche perché il centravanti non si è legato a nessun’altra squadra”.

Su Aurelio De Laurentiis: “Il presidente, fino a questo momento, non si è concesso ai giornalisti non rilasciando dichiarazioni sul calciomercato. Ma Aurelio De Laurentiis non è il tipo che scappa. L’imprenditore cinematografico ci metterà la faccia nel corso del ritiro che si svolgerà in quel di Castel di Sangro. Io auspico solo una cosa: la chiarezza. Spero che la società azzurra si faccia sentire e dia le risposte che tutti si aspettano”.