Benitez: “Per Koulibaly lavorai con Bigon, ecco quanto lo pagammo”

Il noto sito web The Athletic ha analizzato in maniera molto accurata il nuovo acquisto del Chelsea, Kalidou Koulibaly. Nell’articolo, viene riportata anche un’intervista a Rafa Benitez, colui che portò il senegalese a Napoli.

Ecco le parole del tecnico spagnolo: “Nel mio database personale avevo un buon rapporto su di lui dal 2011 al torneo di Tolone in Francia, quando era un giovane giocatore. Poi più tardi, al Napoli, ci siamo coordinati con Riccardo Bigon, il direttore sportivo di allora, e il suo staff, per seguirlo e osservarlo al Genk. Abbiamo ricevuto un rapporto positivo nel 2013 e un altro nel 2014, quando lo abbiamo ingaggiato a 23 anni per 7-8 milioni di euro“.