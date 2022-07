Sky – Dybala deve decidere tra Roma e Napoli: l’offerta dei due club

A Sky Sport hanno fatto il punto su Dybala, giocatore conteso tra Roma e Napoli. Questo il punto della trattativa:

“Sicuramente, in questo momento, Dybala ha offerte di Roma e Napoli; questi due club hanno messo qualcosa di concreto sul piatto. La Roma garantisce a Dybala la centralità del progetto, ma ha offerto un contratto a cifre inferiori rispetto alle richieste di Dybala: 4.5 milioni, però ha messo dei bonus sulle prestazioni, sui goal e l’importanza nel progetto di Mourinho. Dybala vuole guadagnare un contratto da 6 milioni, ma la Roma punta sulla voglia di rivalsa dell’argentino. Il Napoli sta lavorando ai fianchi, sta cercando di convincere; non è detto che i diritti d’immagine siano un problema, anche se è un aspetto importante per il Napoli, però nel caso di Dybala non è un problema. Dybala deve decidere, ha due offerte inferiori all’aspettativa, e deve decidere la Joya, magari abbassando le sue richieste, o magari un club alzerà l’offerta”.

Fonte: Sky Sport.