Sky – Per Kim il Napoli offre un ingaggio superiore al Rennes: nelle prossime ore la decisione! Il punto su Diallo

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli, che sta trattando diversi giocatori e che vuole mettere a segno diversi colpi, a partire da Dybala, per poi passare anche al sostituto di Koulibaly.

Questo il punto:

“Ieri Spalletti ha dovuto spegnere i malumori dei tifosi del Napoli che si aspettano dei rinforzi. Per ora è arrivato Ostigard, ma arriverà un altro difensore. Sono due i nomi principali su cui lavora il Napoli: Kim e Diallo. Kim ha una clausolda di 20 milioni e sia Napoli che Rennes la vorrebbero pagare entrambe, però il Napoli ha offerto un ingaggio superiore; il Rennes si è mosso prima, ma la questione non è chiusa. L’altro nome è Diallo, che il PSG ha già dato disponibilità a liberare, ma per ora non c’è accordo sull’ingaggio. Poi piacciono Acerbi e Lindelof, ma sono solo alternative”