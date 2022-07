Come riportato dal profilo instagram dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Napoli sembrerebbe star facendo passi avanti significativi per portare il centrale di difesa Kim all’ombra del Vesuvio. Il gigante classe 96′ del Fenerbache sarebbe stato individuato come sostituto di Koulibaly. Si cerca di accelerare per il difensore per battere la concorrenza del Rennes. Lui e Ostigard dovrebbero completare il pacchetto difensivo e si punta a chiudere l’operazione in 2/3 giorni.