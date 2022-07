Bargiggia: “Dybala al Napoli? Solo se il ragazzo si trova disperato”

Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio:

“Dybala al Napoli? Per oggi risulta zero. Se poi il ragazzo si trova disperato, a fine mercato, senza squadra ed abbassa di molto le richieste economiche, il Napoli può anche pensarci. Fa strano che abbia iniziato a seguire Zielinski e Meret sui social? Mi chiamo fuori da certe dinamiche, ‘ste robe non c’erano quando ho imparato a fare giornalismo e ritengo esistano strade migliori per capire cosa accada sul mercato”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Al posto di chi dovrebbe arrivare, se il Napoli non sta facendo uscire nemmeno Politano, che vuole uscire e lo sta ribadendo pure a Giuntoli in ritiro? Non c’è spazio”.

“Oggi affondo per Ostigard? Non ci sono ancora aggiornamenti, perché era prevista una telefonata di Giuntoli alle 12:00 con il Brighton. La cosa è ancora in atto. Si aspettava di definire la cessione di Luperto all’Empoli. Il Napoli aveva fatto da tempo la sua proposta al Brighton, con gli intermediari si son detti disponibili ad alzare un po’ la proposta e, ieri sera, la pressione degli agenti ha fatto sì che, oggi, i due club parlassero al telefono per chiudere con un leggero rialzo, 5 milioni più 3 di bonus. Quanto allo stipendio, Ostigard firmerà un quadriennale da 1,2 milioni a stagione”.