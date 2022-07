Ai microfoni della trasmissione ‘‘Fuorigioco”, appartenente all’emittente televisiva Tele A, è intervenuto il giornalista de ”Il Roma” Giovanni Scotto. Queste le sue considerazioni: “C’è stato un battibecco tra Spalletti e Politano alla fine della gara con la Fiorentina. Il giocatore ha palesato il suo fastidio al tecnico per non avergli dato spazio e di aver perso quella partita. I motivi della rottura nascono da qui. Sapevamo, in realtà, ci fosse stata una riappacificazione successivamente. La stagione poi è finita con Politano che è diventato la riserva di Lozano. Mario Giuffredi, agente del calciatore, qualche giorno fa disse: ‘Abbiamo rotto con Spalletti, non siamo contenti, vogliamo andare via’. Questa situazione spinosa è stata poi palesata a Giuntoli, il quale ha invitato Politano a chiarire con l’allenatore in ritiro e nel caso portare un’offerta. Questa proposta, in realtà, non c’è stata. Nonostante Gattuso lo volesse al Valencia, la proposta di ingaggio al calciatore dalla società è stata bassissima. Politano ad oggi percepisce quasi 2mln di euro, non vedo come possa lasciare Napoli”.