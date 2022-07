Andrea Lazzaroni, primo cittadino di Dimaro, ha parlato ai microfoni di Tele A nel corso di ”Tutti in Ritiro”, queste le parole: “Perchè De Laurentiis non è ancora qui? Non so perchè. Ma so quando arriverà. Purtroppo non posso svelarvi il giorno preciso. E’ davvero strano che non sia ancora qui, avrà avuto degli impegni. Conoscendolo non vorrà presentarsi a mani vuote.”

”Koulibaly? Speriamo che resti. E’ forte, migliora ogni anno e l’acqua del Meledrio è pronto a rinforzarlo. Quando arriverà? Credo che a metà settimana sarà il suo turno”.