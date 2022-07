Novità dal ritiro azzurro di Dimaro. Juan Jesus abbandona anzitempo il Trentino per una piacevole sorpresa. Il giocatore, infatti, ha lasciato tempestivamente la squadra per correre in ospedale dalla moglie. Sposato dal 2012 con la bellissima moglie Carolina, proprio in queste ore sta per nascere il suo secondo genito. Auguri Juan!