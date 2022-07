La pagina odierna del Corriere del Mezzogiorno dedicata allo Sport, dedica un ampio focus sulla questione Koulibaly. In particolare, il quotidiano si sofferma sullo svolgimento della trattativa fra l’agente del senegalese, Fali Ramadani e la dirigenza juventina. Secondo il CdM, infatti, Ramadani storicamente è sempre stata una sponda preziosa per il club bianconero. Negli anni si ricordano i passaggi di Federico Chiesa e Maurizio Sarri proprio grazie al contributo dell’agente. Ciò che accomuna queste due precedenti situazioni con la vicenda Koulibaly, è proprio il modo in cui sono avvenute queste trattative. Sia per Chiesa che per Sarri si è riusciti ad intavolare e a portare a termine una trattativa tutt’altro che semplice. Entrambe furono ostacolate da un clima ambientale rovente, grossi malumori sia da parte dei fiorentini che dai napoletani. La situazione sembra ripetersi e se dovesse davvero concretizzarsi, l’aiuto chiave sarà sempre di Fali Ramadani, ”amico” della Juventus.