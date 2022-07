Andrea Petagna è un giocatore che il Napoli potrebbe cedere; dopo due anni in cui Petagna ha giocato poco, l’attaccante italiano sembra pronto a partire per giocare in un’altra squadra, seppur di minore lignaggio.

Infatti, il Monza, che si sta muovendo tantissimo sul mercato e sta costruendo una rosa molto interessante, valuta anche Petagna per l’attacco, dove il sogno è il ritorno di Icardi.

Galliani ha anche parlato dell’ipotesi Petagna e l’ha commentata con queste dichiarazioni:

“Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Io spesso la sera parlo con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa”.