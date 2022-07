La Stampa – De Ligt preferisce il Bayern Monaco! Il Chelsea punta di nuovo Koulibaly: la situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Stampa, Kalidou Koulibaly resta nel mirino di diversi top club nonostante la nuova offerta di contratto presentata dal Napoli. ADL infatti avrebbe proposto al centrale senegalese un rinnovo a 5 milioni + 1 di bonus. A queste nuove cifre si potrebbe chiudere ed è per questo che, per chi fosse interessato, la dirigenza partenopea ha alzato le richieste. Per strappare Koulibaly al Napoli, adesso, servono almeno 45 milioni di euro.

Ci pensa il Chelsea che, dopo aver incassato il no di De Ligt (l’olandese, al momento, preferisce il Bayern Monaco), proverà ad affondare il colpo per l’ex Genk. L’ultima parola spetta, ovviamente, all’arcigno difensore che, nelle prossime settimane, dovrà dare una risposta definitiva!