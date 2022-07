Corriere dello Sport – In caso di addio di Koulibaly sondati 3 difensori

Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, gli azzurri sono alle prese con il rinnovo di Kalidou Koulibaly, che al momento non è ancora arrivato. Gli azzurri sono fiduciosi sulla chiusura con il centrale senegalese, ma per tutelarsi hanno già sondato 3 difensori che piacciono molto al club di De Laurentiis. I 3 sono tutti vecchi pallini del Ds del Napoli: Marcos Senesi, Kim Min Jae e Nikola Milenkovic. Al momento gli azzurri non si sono ancora mossi ufficialmente con i club di appartenenza dei 3 calciatori, e lo farà solo in caso di addio di Koulibaly.