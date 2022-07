Il Mattino – Ostigard vicinissimo al napoli. Resta da definire la trattativa col Brighton

Leo Ostigard è il calciatore attualmente più vicino a trasferirsi in maglia Napoli. Gli azzurri hanno individuato nel norvegese ex Genoa l’ideale quarto centrale del pacchetto difensivo e sono in trattativa col Brighton, proprietario del cartellino. Il calciatore ha già un accordo di massima con il club azzurro, manca quindi solamente l’accordo tra i due club per l’arrivo del difensore in maglia azzurra. Sembra mancare sempre meno all’accordo definitivo tra gli inglesi e il club di De Laurentiis, resta da definire soltanto la formula che porterà il difensore sotto l’ombra del Vesuvio.