Il Mattino – Appena ci sarà addio in attacco affondo decisivo per Deulofeu

Il Mattino nella sua edizione odierna ha parlato dei movimento di mercato in casa Napoli, con le possibili uscite e gli acquisti del club azzurro. Al momento l’addio più probabile è quello di uno tra Politano e Ounas, e a uno dei due subentrerà Gerard Deulofeu. Il Napoli perderà Dries Mertens, che sta in questi giorni parlando con il Marsiglia per trasferirsi in Francia, bisognerà quindi acquistare un trequartista che possa giocare alle spalle di Osimhen. Il primo nome è ovviamente quello dello spagnolo dell’Udinese con il quale il Napoli ha un accordo, e aspetta di partire con l’affondo definitivo con il club friulano.