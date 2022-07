L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’affare Gerard Deulofeu. Secondo il quotidiano Deulofeu sembrava molto vicino al Napoli, ma ad un certo punto l’operazione ha subito un intoppo. Per meglio dire è stato il Napoli a rallentarla. Il club azzurro ha deciso di metterla in stand-by, in attesa di una cessione nel reparto offensivo. Per far ripartire l’assalto serve la partenza di Adam Ounas.