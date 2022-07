Laudisa a Radio Marte: “Petagna si è rivelato prezioso, a chi non farebbe comodo”

Carlo Laudisa è intervenuto a Radio Marte sul mercato in uscita del Napoli.

Il giornalista ha parlato di alcuni calciatori che potrebbero andar via: “Demme, Petagna e Politano hanno diversi club interessati e pronti ad acquistarli. Si sta aspettando che possano calare i prezzi, Petagna si è già dimostrato prezioso con il Napoli e farebbe comodo a tanti”. Qualche goal pesante e un aiuto notevole in partite complicate l’ha sempre dato Andrea Petagna, giocatore che può finire sul mercato ed essere ceduto in cambio di una pedina importante.