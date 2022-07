Galletti: “Deulofeu e Ostigard: distanza con il club, ma accordi con i calciatori”

L’esperto di calciomercato Rudy Galletti ha dichiarato ai microfoni di “1 Station Radio” sulla piega che prenderà il mercato del Napoli in questa sessione. De Laurentiis sta attendendo un risvolto prima di ufficializzare calciatori come Deulofeu o Ostigard.

Ecco cosa nel dettaglio: “È un mercato che sta mettendo le basi per far sì che i colpi siano finalizzati nelle prossime settimane. A luglio già si traccerà la maggior parte delle rose delle diverse squadre. Ci sono tanti calciatori a parametri zero, sono cambiate le operazioni di mercato rispetto al passato, si fa un po’ di necessità la virtù, ma presto le rose saranno delineate“.