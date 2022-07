UFFICIALE: Cristiano Ronaldo ha chiesto di essere ceduto!

Come riportato dal quotidiano inglese Mirror, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto ufficialmente al club inglese la cessione. I Red Devils sono rimasti molto scossi dalla richiesta del portoghese. Lo stesso giornale inglese racconta che Erik Ten Hag avrebbe chiesto addirittura a Sir Alex Ferguson di convincere il portoghese ad effettuare un’inversione di marcia. A solo un anno dal ritorno all’Old Trafford, dunque, il 37enne ha chiesto di lasciare il club per giocare la Champions League. Il giocatore non sembra intenzionato a cambiare la propria decisione. Lo United, nonostante ciò, punta sull’asso nella manica Ferguson per convincere CR7. Bayern Monaco, Psg e Napoli restano vigili alla finestra nel caso in cui si arrivasse ad una rottura totale.