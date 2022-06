L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, ha scritto a proposito del rinnovo di Alex Meret, prossimo ad estendere il suo contratto con il Napoli. Non è stato trovato l’accordo con David Ospina, ormai prossimo ad indossare la maglietta dell’Al-Nassr. Mentre per quanto riguarda il portiere friulano, è venuto fuori un accordo totale sul rinnovo, e ora non resta che firmare. L’ultimo contatto tra De Laurentiis e Pastorello ha lasciato intendere che manca solo la firma per chiudere l’accordo.