Torino: Cairo fissa il prezzo per Bremer ma rischia di essere beffato

Il sogno per la difesa rimane Gleison Bremer per la difesa partenopea. Intanto, il presidente del Torino fissa il prezzo per il suo gioiellino. Il patron chiede almeno 50 mln per far partire il suo pupillo in questa sessione di mercato, ma rischia di ricevere una beffa. Se non dovesse arrivare questa famigerata offerta, Cairo si dovrà accontentare di 25 mln per non perderlo a 15 a gennaio vista la scadenza di contratto. Il giocatore per ora vuole solo l’Inter, ma chissà che il club nerazzurro, qualora non dovesse vendere Milan Skriniar, non decidesse di puntare un profilo più low cost come Milenkovic e lasciare spazio al Napoli in questa trattativa.