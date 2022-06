Ultimo giorno in azzurro per Dries Mertens e non sembrerebbe aver intenzione di uscire dal calcio che conta. Queste le parole della Gazzetta: “Mertens ha sentito tante squadre, tra le quali anche l’Anversa, ma in questo momento sembrerebbe aver intenzione di rimanere nel calcio che conta in vista dei Mondiali in Qatar”