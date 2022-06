Martino: “Fabian Ruiz ha deciso, il Napoli non l’ha presa bene”

La situazione in casa Napoli è sempre più complicata. Con i contratti in scadenza e il ridimensionamento del monte ingaggi, diversi giocatori stanno rendendo le cose difficili alla società azzurra. Ne ha parlato il giornalista Carmine Martino a Radio Kiss Kiss durante Radio Goal.

Di seguito le sue parole: ““Fabian Ruiz ha già preso la sua decisione. Il centrocampista vuole restare un’altra stagione nel capoluogo campano per poi liberarsi nella prossima annata calcistica a parametro zero. So che il Napoli è un po’ irritato: lui non vuole rinnovare e non ha trovato una squadra pronta a pagare il prezzo giusto alla società”.

“Magari il calciatore avrebbe dovuto avere maggiore riconoscenza nei riguardi di un club, il Napoli, che lo ha lanciato in modo importante nel calcio internazionale. C’è da dire tuttavia che non vivendo da dentro determinate situazioni è difficile esprimere un giudizio netto e definitivo. Sulle qualità dell’ex calciatore del Betis Siviglia non possono esserci dubbi: ha dei colpi da campione”.