Bagni: ” Il Napoli deve costruire il suo futuro su Koulibaly”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni per parlare della situazione interna nella società partenopea: “Sono preoccupato per il mercato del Napoli perché si sblocca poco, stiamo aspettando che succeda qualcosa. Aspettiamo che arrivino a noi delle proposte, poi ci sono quelli scontenti che vogliono andare via come Demme, Politano e Ounas. Mancano 11/12 giorni all’inizio del ritiro e la situazione mi preoccupa. Le altre si sono mosse tutte e si stanno rinforzando. Capisco che non sono nella nostra situazione di stallo dovuta a chi è in scadenza e chi vuole andare via, spero cambi qualcosa. Preferisco si sblocchi qualcosa, chi vuole andare via vada via e chi è a scadenza venga venduto, per lasciare spazio libero mentale allo scouting e a Giuntoli di muoversi sul mercato. Perché giocatori a metà non sarebbero gli stessi giocatori ed Insigne purtroppo ne è stato un esempio. Si deve cercare negli anni di tornare ad altissimi livelli.”