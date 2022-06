Ceferin sull’Italia: “Difficile finale Champions qui, non ci sono stadi all’altezza”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfondi de La Gazzetta dello Sport, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato della candidatura dell’Italia per Euro 2032 e della situazione degli stadi Italiani:

“La Turchia è una rivale ostica per gli italiani, qui non c’è nemmeno uno stadio che possa ospitare una finale di Champions. Incredibile. Ho parlato tanto con Gravina, ma un passo va fatto anche dal Governo e della municipalità. Credo che piano piano stiano capendo il valore di un Europeo in casa, per gli stadi ci servono garanzie forti”.