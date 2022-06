Il calciomercato estivo della serie A inizierà come di consueto il 1 Luglio. Ma quale sarà il nuovo 11 titolare azzurro scelto dall’allenatore del Napoli Luciano Spalletti per la prima di campionato? Proviamo a fare una previsione, alla luce dei calciatori già bloccati dalla società partenopea (Anguissa, Olivera, Kvaratskhelia) e quelli che potrebbero arrivare. Per fare questo gioco abbiamo usufruito delle ultime indiscrezioni di mercato per il futuro azzurro.

In porta l’indiziato numero 1 a diventare il titolare sembra essere Alex Meret. Per lui, dopo un possibile rinnovo, potrebbe arrivare finalmente il momento di prendersi la porta azzurra e di dimostrare tutto il suo valore fra i pali dopo una stagione amara.

In difesa le uniche certezze arrivano dai terzini, sarà alternanza Olivera – Mario Rui a sinistra. Il titolare, dopo un investimento importante della società azzurra dovrebbe essere proprio l’uruguayano. Ma con la Champions, ampio spazio anche al ”maestro” portoghese. Sulla corsia alcun dubbio: Giovanni Di Lorenzo. Per l’azzurro dopo le dichiarazioni di amore verso Napoli sembrerebbe prospettarsi un futuro ruolo da capitano. Se le sirene spagnole non dovessero concretizzarsi il comandante resterà a Napoli. Dunque si proseguirebbe con la coppia da 31 gol subiti nella scorsa stagione: Kalidou Koulibaly – Amir Rhamani.

Nel centrocampo a due di Spalletti, dopo il riscatto del camerunense dal Fulham ritorna la coppia rivelazione della scorsa stagione: Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa.

La nuova stella georgiana Khvicha Kvaratskhelia prende il posto dell’ex capitano Lorenzo Insigne. Sull’ala opposta ci sarà sicuramente il Chucky Lozano pronto a riprendersi il Napoli dopo una stagione altalenante. Il posto del fantasista è l’unica incognita al momento. Se Mertens decidesse di decurtarsi l’ingaggio si giocherebbe il posto con Gerard Deulofeu, che all’occorrenza potrebbe ricoprire anche il ruolo del messicano nell’11 titolare azzurro.

Salvo colpi di follia inglesi la punta resterà Victor Osimhen. Il nigeriano è pronto a trascinare la squadra nella sua prima avventura con la maglia del Napoli in Champions League. Nel 2018/2019 con il Lille si presentò con ben 2 gol nella massima competizione europea.