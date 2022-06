Un editoriale de “Il Corriere del Mezzogiorno” nutre dubbi sul possibile addio di David Ospina: “Siamo nel periodo della programmazione, con delle storie che sembrano già scritte anche se non c’è ancora la sentenza definitiva. Ospina sembra appartenere al passato ma in realtà non ha ancora trovato una nuova sistemazione, i suoi procuratori girovagano tra vari spifferi e contatti”.