CdM – Rinnovo Koulibaly: si allontana il Barcellona, la mossa di ADL

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione in merito al rinnovo di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che per il difensore senegalese l’ipotesi Barcellona si stia allontanando, vista la cifra ipotizzata per l’offerta, non superiore ai 25mln di euro.

Il punto di svolta potrebbe esserci a metà luglio. Se nessuna tra Chelsea, Barça o Manchester United dovessero farsi avanti, De Laurentiis proverà l’affondo per il prolungamento del contratto.