L’edizione odierna di Sky Sport ha dato un annuncio molto importante per il futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo l’emittente televisiva Dries Mertens è ad un passo dall’addio, il Napoli pianifica il futuro, ci sono tanti altri giocatori il cui futuro è in bilico. La redazione sportiva fa sapere che con l’addio del belga diventa centrale la posizione di Koulibaly. L’eventuale saluto a Mertens potrebbe anche voler dire fare un sacrificio economico per la permanenza del difensore senegalese.