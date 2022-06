Il Mattino – Fabian potrebbe finire ai margini della squadra

Secondo la testata giornalistica ‘Il Mattino’ , Fabian Ruiz potrebbe avere le stesse sorti avute da Arek Milik due anni fa. L’attaccante polacco venne completamente escluso dalla squadra poichè i suoi agenti non trovarono un accordo con ADL e per questo poi l’ex attaccante del Napoli si trasferì al Marsiglia.

I continui disaccordi fra gli agenti di Fabian Ruiz e il presidente potrebbero far ripetere questa situazione. Questo sicuramente porterebbe ad una rivoluzione della squadra data l’importanza dello spagnolo, il quale, potrebbe accomodarsi in tribuna per tutta la prossima stagione.