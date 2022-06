TMW – Questa la probabile formazione dell’Italia! Di Lorenzo torna titolare

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Italia, che affronterà l’Inghilterra per la terza giornata di Nations League. Secondo il portale rispetto alla sfida vinta contro l’Ungheria Mancini potrebbe cambiarne addirittura nove, con Donnarumma e Mancini come unici superstiti. Giocatori come Politano, Bastoni, Cristante e Pellegrini, titolari nelle ultime due sfide, tireranno il fiato. A centrocampo si va verso il ritorno di Frattesi con Locatelli play e Tonali certo di una maglia fin dall’inizio. Le grosse novità riguardano però l’attacco: in conferenza stampa, Mancini ha annunciato la presenza di Scamacca al centro del tridente. Ai lati del bomber del Sassuolo ci saranno Caprari e, a grande sorpresa, in grande risalita le quotazioni del suo compagno di squadra Matteo Cancellieri.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Cancellieri, Scamacca, Caprari.