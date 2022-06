Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, David Ospina, non avrebbe ancora dato una risposta al Napoli in merito alla proposta formulata prima della fine del campionato.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli starebbe continuando a discutere con Federico Pastorello sul rinnovo di Alex Meret, con la fiducia di arrivare alle firme.

Il portiere azzurro ha voglia di sentirsi protagonista e aspira a vivere la condizione della continuità. Il Napoli, però, rimane per lui sempre una priorità.