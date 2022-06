Il Mattino: gelo Napoli-Fabian, lo spagnolo rifiuta il rinnovo! Può finire in tribuna per un anno, le ultime

Oggi Il Mattino scrive del clima di gelo tra il Napoli e Fabian Ruiz, che è in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovato:

“Ha ancora una volta detto di no alla proposta di rinnovo del club azzurro e, forse, pensa di poter andare a scadenza il prossimo anno e liberarsi a parametro zero. Guadagna 1,8 milioni di euro e ha sul tavolo una offerta importante di prolungamento da parte del club azzurro che 4 anni fa ha versato una clausola da 30 milioni per strapparlo al Betis Siviglia. Ma i suoi agenti stanno facendo melina. Troppa. E il Napoli è infastidito. Fabian corre il rischio, però, di essere trattato come Milik, ovvero di perdere il posto da titolare e di finire ai margini della rosa e del progetto”.

L’anno prossimo Fabian potrebbe finire in panchina o in tribuna, scrive Il Mattino:

“Il Napoli, in queste ore, è stato chiaro con i rappresentanti dello spagnolo che sognano di ricevere offerte dal Real Madrid e dall’ Atletico, ma che al momento hanno ricevuto solo proposte di piccola entità: se non firma il rinnovo, il prossimo anno va in panchina. E il tempo stringe. Eppure la gestione del caso Milik (che poi è stato ceduto al Marsiglia, con il Napoli che si è riservato una percentuale del 30 per cento sulla sua futura rivendita) è stata esemplare della linea del club azzurro quando c’è chi punta i piedi. E allora per Fabian le strade sono due: o porta l’offerta da 30-40 milioni, oppure si siede e firma il rinnovo con il Napoli fino al 2026″.