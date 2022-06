Il Belgio ha battuto la Polonia in Nations League con un pesante 6-1. Passati in vantaggio con Lewandowski, i polacchi hanno subito una schiacciante rimonta con le reti di Witsel, De Bruyne, Trossard (doppietta) e Dendoncker. Piotr Zielinski ha giocato l’intera partita, al contrario di Dries Mertens, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.