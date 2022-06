A Radio Marte è intervenuto l’ex portiere della Roma Franco Tancredi, che ha detto la sua su Alex Meret. Ecco quanto detto:

“Sono convinto che Meret abbia tutte le qualità tecniche ma le deve affinare, deve migliorare anche sotto l’aspetto della personalità. Non ha fatto grandi progressi in questi anni per quanto riguarda la padronanza del ruolo. Ospina invece è un portiere internazionale e di esperienza, bisogna vedere se il Napoli vuole programmare una squadra subito”.