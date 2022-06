Mertens-Napoli, nella mail degli avvocati spunta un ultimatum: i dettagli

La situazione Dries Mertens sembra essere realmente critica, le due parti non sembrano in procinto di venirsi incontro. La redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha fatto il punto sulla situazione contrattuale del belga. Radio Goal è in possesso della email partita dagli avvocati del belga all’indirizzo del Napoli, nella lettera c’è anche una deadline: attendono risposta entro domani alle ore 18. Quindi parliamo di un vera e proprio resa dei conti, resa dei conti che il Napoli sembra avere le idee chiare.

L’email è scritta in inglese, durata del contratto di un anno, un netto di ingaggio da 2,4 milioni, più 1,6 milioni di bonus alla firma. Quindi sono quattro milioni netti in totale. Poi ci sono una serie di commissioni, del dieci per cento sul lordo da otto milioni, quindi ottocentomila euro. Settantacinquemila euro di bonus in caso di 10 gol in tutte le competizione, se fossero 20 gol altri 75 mila euro, se il Napoli vincesse lo scudetto bonus da 200.000 euro, la Champions 300.000, se vincesse l’Europa League è richiesto un bonus da 150.000 euro.