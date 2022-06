SKY – Juve, si allontana Di Maria: si è inserito il Barcellona, i dettagli

Si raffredda la pista Angel Di Maria-Juventus. Anche Sky Sport conferma quanto emerso nelle ultimissime ore, come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio:

“La Juventus, infatti, sta valutando se affondare o meno il colpo. L’argentino ha dichiarato di voler giocare un altro anno in Europa, ma il club bianconero non è convinto dalla formula e dalle motivazioni che avrebbe il giocatore, non sentendosi parte del progetto per una sola stagione. Inoltre, il club bianconero non potrebbe beneficiare del decreto crescita per tesserarlo per una sola stagione.

Su Angel Di Maria c’è l’interesse del Barcellona che si è inserito. In questo momento, il club bluagrana è più convinto e lo stesso Xavi, allenatore del Barcellona, ha già parlato con l’ex fantasista Real Madrid. Da capire, in questo caso, se i blaugrana potranno tesserarlo subito. In questo momento, quindi, la pista Di Maria per la Juventus è in stand-by, a differenza di Paul Pogba”.