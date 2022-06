Il Mattino – Anche Petagna verso la cessione! Quattro squadre di A sull’attaccante

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Andrea Petagna. Secondo il quotidiano tra coloro che potrebbero salutare il capoluogo campano, vi è anche Petagna, punta centrale classe ’95 che ha trovato non molto spazio nel Napoli di quest’anno con Osimhen e Mertens in prima linea. 24 presenze, 3 reti e 1 assist per lui in questo campionato di Serie A 2021/22. Non sconvolge, dunque che l’attaccante, ancora giovane, voglia trovare una destinazione nuova in cui gli venga dato maggiore spazio. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2024, ma su di lui ci sono diversi club di Serie A, che potrebbero essere intenzionati ad acquistarlo. In particolare si parla di Monza e Cremonese, Salernitana e Sampdoria.