CdS – Se parte Ospina si valuteranno altri tre portieri oltre a Sirigu

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione portieri per il Napoli. Secondo il quotidiano la posizione di Ospina sarebbe in bilico, quindi l’addio è possibile. Al suo posto Meret si sente pronto per fare il titolare. Vuole una chance perché sa di meritarla, crede di poterla sfruttare, aspetta cenni dal Napoli. Lo stesso fa Sirigu, libero dopo la fine della sua avventura al Genoa, che il Napoli ha scelto come portiere d’esperienza. L’usato sicuro che però non rappresenta l’unica soluzione. Piacciono, al Napoli, anche Vicario, Musso e Gollini.