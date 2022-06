Il Mattino – Non tramonta la pista Casale del Verona! Le cifre dell’affare

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato in casa Napoli. Secondo il quotidiano un altro nome per la difesa è quello di Nicolò Casale, il centrale 24enne del Verona. Il giovane difensore non è ancora fuori dai progetti del Napoli, nonostante l’interessamento più concreto per Leo Ostigard dal Brighton. L’esito delle trattative dipenderà ovviamente anche dal futuro di Kalidou Koulibaly, la cui permanenza o meno potrebbe indirizzare la dirigenza verso uno o due acquisti nel settore. Per Casale il Verona chiede 9 milioni, mentre il calciatore mira ad uno stipendio di 1 milione. Ad ogni modo, dunque, il giovane calciatore italiano è in linea con le operazioni low cost del Napoli.