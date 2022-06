Auriemma: “Ecco la verità sulla questione Mertens”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si gonfia la rete – Voce di popolo, trasmissione di Radio Marte, argomentando la questione calda del rinnovo di Mertens:

“Ieri sono rimasto stupito di fronte a ciò che si leggeva sulla richiesta di 4 milioni netti di Dries Mertens al Napoli. Mi sembrava strano che potesse esserci questa richiesta folle, dopo che il giocatore aveva incontrato Aurelio De Laurentiis sulla terrazza di casa sua alla fine del campionato”.

“La verità – ha proseguito il cronista – è che il ragazzo vuole 2.5 a stagione, più 1.4 alla firma, più commissioni ulteriori per un totale di 4 milioni, ma per un anno, non due”.

“Manca il feeling con la dirigenza? I bonus richiesti riguardano un po’ tutti i giocatori, sono nei contratti di tutti, ma la sensazione è che si arriverà ad una separazione e non ci trovo nulla di strano: è finito un lungo amore, Mertens resterà innamorato di questa città e potrebbe andare in America o altrove”.