Bagni: “Non gradisco queste schermaglie su Mertens, Deulofeu mi piace come giocatore”

A Radio Marte è intervenuto l’ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni che ha parlato della questione Mertens e detto la sua su Deulofeu. Ecco quanto detto:

“Non mi piacciono queste schermaglie intorno a Mertens. Sarebbe un grande problema la sua assenza, soprattutto se vedo altre squadre che rinnovano Ibrahimovic che ha 5 anni in più. Il belga ha dimostrato di essere ancora utile ed è assolutamente da rinnovare. Deulofeu al Napoli lo porterei, però, non so se giocherebbe al posto di Mertens. Sicuramente è più giovane, ma è difficilissimo sostituire uno come Mertens che nasce esterno e poi è diventato attaccante. Mi terrei Mertens, ma visto che ci sono troppe schermaglie non sono così fiducioso”.