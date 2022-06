Cagliari, ds Capozucca: “Joao Pedro? Un lusso in Serie B, non ci sono i margini per una sua permanenza”

Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca ha parlato oggi in conferenza stampa confermando che Joao Pedro verrà ceduto:

“Joao ha un anno solo di contratto, tutti dicono che sia un mio figliolo perché sette anni fa gli feci disfare le valige perché io lo volli tenere da subito. Oggi è normale che abbia mercato ma ha anche dei costi, quindi è giusto che vada avanti. Non vedo come possa restare in Serie B, sarebbe un lusso. Giusto che vada per la sua strada. Non ci sarà un ridimensionamento, io sono per non fare proclami”