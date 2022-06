L’editoriale de “Il Corriere del Mezzogiorno” si interroga sul ruolo che potrebbe ricoprire Gerard Deulofeu nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine:

“Nelle idee di Spalletti Deulofeu può muoversi tra le linee, a ridosso di Osimhen, come ha fatto all’Udinese supportando Beto che per caratteristiche fisiche ricorda un po’ le movenze del centravanti nigeriano, soprattutto per l’attitudine ad allungare la squadra e attaccare gli spazi lunghi”.