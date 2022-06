L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un retroscena di mercato su Dries Mertens, risalente allo scorso anno.

Secondo il quotidiano, il Toronto, lo stesso club canadese che poi ha ingaggiato Lorenzo Insigne, ci aveva provato anche con Dries Mertens, che però aveva risposto con un cortese no. Per Ciro, infatti, la priorità è rimanere a certi livelli per raggiungere a fine anno il suo terzo mondiale dopo Brasile 2014 e Russia 2018.

Inoltre, pare che l’attaccante del Napoli abbia preso in Belgio il suo primo cartellino per poter allenare, cosa che non ha fretta di fare perché è convinto di poter giocare ancora un paio d’anni.