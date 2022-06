Ostigard: “L’Italia è la patria dei grandi difensori. Il mio idolo è Cannavaro”

Il difensore Leo Ostigard,difensore di prioprietà del Brighton e che negli ultimi 6 mesi ha giocato in prestito al Genoa sembra essere sempre più vicino a vestire la casacca azzurra. Il difensore norvegese quale mese fa ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del rapporto col calcio italiano e della bravura dei difensori italiani. Nell’intervista ha dichiarato: “Giocare in Italia mi sta aiutando molto e sto migliorando molto dal punto di vista difensivo. La serie A è un campionato nuovo e voglio dimostrare di essere un grande difensore. I difensori italiani mi hanno sempre affascinato e il mio idolo è Fabio Cannavaro“.

Di seguito l’intervista