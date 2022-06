Il Mattino – Ferri: “Per L’Italia giocare al Maradona sarebbe stato bello…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Riccardo Ferri.

L’ex difensore azzurro si è soffermato sulla partita Italia-Argentina (stasera, ore 20:45), sottolineando quanto sarebbe stato emozionante giocare il match allo stadio Maradona.

Queste le parole di Ferri: “Sarebbe stato bello, ma ormai è tardi. Forse proprio per il troppo legame con Diego non è stata scelta Napoli. Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Wembley è uno stadio grandioso, sarà un debutto importante per chi non ci ha mai giocato, un battesimo del fuoco per i più giovani”.

Poi, perentesi su Fuorigrotta nel ’90: “Eravamo consapevoli di andare a giocare nel giardino di casa di Maradona. Non fu proprio la scelta migliore per l’Italia. Io avevo Caniggia e Maradona era di Bergomi. Ma ci scambiavamo in continuazione la marcatura. Ricordo perfettamente la fatica fatta per provare ad arginare le magie che tutti hanno visto”.