Repubblica – Le parole di ADL spingono a un divorzio con KK e Mertens

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sui profili di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che i due giocatori potrebbero dire addio al club partenopeo. Le parole di De Laurentiis non hanno lasciato un buon segno; al contrario hanno aumentato i dubbi in merito alla permanenza dei giocatori in maglia azzurra.

Nelle prossime settimane verranno valutate le loro posizioni e si capirà se rimarranno in squadra oppure andranno via.